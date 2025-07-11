İsrail'den okula hava saldırısı: 6 ölü, çok sayıda yaralı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde yerinden edilmiş sivillerin barındığı Halime es-Sa'diya Okulu'na hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda, aralarında çocukların da bulunduğu 6 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'deki Şifa Hastanesi'nden sağlık kaynakları, saldırının ardından hastaneye 6 cenazenin ulaştırıldığını ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda yaralının getirildiğini belirtti.

OKULDA BİNLERCE FİLİSTİNLİ BARINIYORDU

Görgü tanıkları, okulda binlerce yerinden edilmiş sivilin barındığını ve saldırının çok sayıda can kaybı ve yaralanmaya yol açtığını aktardı.

İSRAİL'İN FİLİSTİNLİLERİ YERİNDEN ETME SAVAŞI ACIMASIZCA DEVAM EDİYOR

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de sivilleri hedef alan, zorla yerinden etme, altyapıyı yok etme, aç bırakma ve öldürme gibi uygulamaları içeren bir savaş yürütüyor.

Tel Aviv yönetimi, Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırıların durdurulması yönündeki karar ve çağrılarını da görmezden gelmeye devam ediyor.

195 BİN FİLİSTİNLİ YAŞAMINI YİTİRDİ YA DA YARA ALDI

ABD'nin desteklediği bu süreçte, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık 195 bin Filistinli hayatını kaybetti veya yaralandı.

ÇOCUKLAR KATLEDİLDİ

On binlerce kişi kayboldu, yüz binlercesi evsiz kaldı ve düzinelerce çocuğun ölümüne yol açan kıtlık yaşandı.