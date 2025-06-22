İsrail'den Trump'a panolu teşekkür: Fotoğrafını dört bir yana astılar

İsrail ile İran arasındaki çatışmalarda 10. gün geride kalırken gece saatlerinde önemli bir gelişme yaşandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a ait 3 nükleer tesisin bombalandığıNI duyurdu.

"SALDIRILAR ÇOK DAHA BÜYÜK OLACAK"

Trump'ın bu hamlesine başta ABD Kongresi'nden olmak üzere dünya kamuoyundan birçok tepki geldi.

Trump, yaptığı açıklamada "Orta Doğu'nun kabadayısı İran, şimdi barış yapmak zorunda. Barış yapmazsa önümüzdeki saldırılar çok daha büyük olacak" ifadelerini kullandı.

İRAN MİSİLLEME HAREKATI BAŞLATTI

Buna karşılık İran yeni bir misilleme saldırısı başlatarak füzelerle İsrail'in birçok kentini vurdu.

Oluşan hasar şehirlerin pek çok noktasında görüntülendi.

FOTOĞRAFINI ASARAK TEŞEKKÜR ETTİLER

İsrail ise ABD'ye olan minnettarlığını başkent Tel Aviv'in dört bir yanına astığı panolarla gösterdi.

Panolarda, Donald Trump'ın resminin yanında "Teşekkür ederiz, sayın Başkan" yazdığı görüldü.