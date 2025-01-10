İsrail'den yeni hamle: Askerlerinin kimliklerini gizleyecek

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7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdüren İsrail, çok konuşulacak bir karara daha imza attı.



Gazze’deki savaş suçları nedeniyle Güney Afrika, Sri Lanka, Belçika, Fransa ve Brezilya’da İsrail askerleri hakkında soruşturmalar açılması sonrası hukuki girişimlerin önüne geçmek amacıyla İsrail, askerlerinin kimliklerini gizleme kararı aldı.

Konuya ilişkin detaylar The Times of Israel'de yer aldı.

YÜZLERİ BLURLANACAK

Getirilen yeni düzenlemenin önemli bir etki yaratıp yaratmayacağı merak konusu olurken, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin medyaya yönelik yeni yönergelerine göre, tuğgeneral rütbesinin altındaki subaylarla yapılan tüm röportajlar, özel kuvvetler mensupları ve pilotlarla yapılan röportajlarda uygulanana benzer şekilde, yüzleri bulanıklaştırılarak veya arkadan bakılarak ve tam isimleri gizlenerek yayınlanacak.

Karara göre, özellikle yurt dışına seyahat etmeleri halinde kovuşturma riski daha yüksek olan yabancı uyruklu askerler olmak üzere tüm askerler için söz konusu yönergeler geçerli olacak.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

Yaşanan gelişmeyle birlikte medyayla yapılacak herhangi bir röportajdan önce, Askeri Başsavcılığın Uluslararası Hukuk Departmanı yetkilileri yetkililere brifing verecek ve görüntülerin IDF Askeri Sansür ve Bilgi Güvenliği Departmanı tarafından onaylanması gerekecek.

Öte yandan, askerlerin kendilerinin sosyal medya paylaşımları hakkında karar alınmaması ise dikkat çekiyor.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Son alınan 'kimliklerini gizleme' kararına rağmen İsrail ordusu, askerlerin operasyonlardan izinsiz içerikleri çevrimiçi ortamda paylaşmasını engellemek için önemli bir gelişme kaydetmedi.

Ayrıca Dışişleri Bakanlığı Pazar günü yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: