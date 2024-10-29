İsrail'den yeni Hizbullah liderine dikkat çeken mesaj: Uzun sürmeyecek

DHA

İsrail ordusu Orta Doğu'yu kana bulamaya devam ediyor.

Bu kapsamda, İsrail, aralıksız olarak sürdürdüğü saldırılarında son olarak Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı hedef almıştı.

NASRALLAH'IN ÖLÜMÜ HİZBULLAH TARAFINDAN DOĞRULANMIŞTI

Saldırıya ilişkin açıklama yapan İsrail ordusu, asıl hedeflerinin Hizbullah lideri Hasan Nasrallah olduğunu ve onu öldürmeyi başardıklarını duyurmuştu.

İddia Hizbullah mensupları tarafından doğrulanmış, adeta dev bir çukura dönen ana karargah enkazından Nasrallah'ın cenazesi çıkarılmıştı.

YENİ LİDER NAİM KASIM OLDU

Son gelişmede, Hizbullah, örgütün liderliğine Hasan Nasrallah'ın yardımcısı Naim Kasım'ın atandığını açıkladı.

İran destekli hareketten yapılan açıklamada, “Şura Konseyi, Hasan Nasrallah'ın yerine Şeyh Naim Kasım'ı Hizbullah'ın genel sekreteri olarak seçti” denildi.

İSRAİL'DEN "UZUN SÜRMEYECEK" AÇIKLAMASI

Hizbullah'ı hedef almaya devam eden İsrail'den yeni bir açıklama daha geldi.

Daha öncesinde Hizbullah Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüten Naim Kasım'a ilişkin İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Kasım'ın fotoğrafını paylaşarak, "Geçici görev. Uzun sürmeyecek" ifadesinde bulundu.