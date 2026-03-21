İsrail’e ait F-16 savaş uçağı İran tarafından hedef alındı

Orta Doğu'da gerilim devam ediyor...

28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail İran savaşı, Körfez ülkelerini içine alarak sürüyor.

SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

Karşılıklı açıklamalar ve misilleme saldırılar devam ederken İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan konuya ilişkin bir açıklama gerçekleştirildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada, İsrail’e ait bir savaş uçağının İran hava savunma sistemleri tarafından hedef alındığı duyuruldu.

"DÜŞMAN UÇAĞI VURULDU"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Siyonist rejime ait F-16 tipi üçüncü düşman savaş uçağı, sabaha saat 03.45’te İran’ın iç kesimlerinde Hava Kuvvetleri’ne bağlı modern hava savunma sistemleri tarafından vuruldu. Savaşın ilk 3 haftasında düşmana ait insansız hava araçları, seyir füzeleri, yakıt ikmal uçakları ve gelişmiş savaş jetleri dahil 200’den fazla hava unsurunun başarıyla tespit edilip imha edilmesi, İran ve bölge hava sahasında izleme ve önleme kapasitesinin arttığını ve ülkenin hava savunma sistemlerinin güçlendiğini ortaya koymaktadır.