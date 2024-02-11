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İsrail'in 128 gündür sürdürdüğü saldırılarda Gazze'de can kaybı 28 bin 176'ya çıktı

İsrail'in 128 gündür sürdürdüğü saldırılarda Gazze'de can kaybı 28 bin 176'ya çıktı İsrail'in, halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 128 artarak 28 bin 176'ya yükseldi.