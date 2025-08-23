İsrail'in ablukası altındaki Filistinlilere yemek dağıtıldı

Gazze'de insani kriz derinleşiyor...

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'yi hedef alan İsrail, aynı zamanda bölgeye gıda yardımlarının da girişlerine izin vermiyor.

Gazze'deki son duruma ilişkin Filistinli direniş gruplarından ortak yazılı açıklama yapıldı.

"GAZZE KENTİNDEKİ KITLIK" RAPORU

Açıklamada, Birleşmiş Milletler'in (BM) desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın (IPC) "Gazze kentindeki kıtlık" raporuna dikkat çekildi.

Açıklamada, "İşgalci İsrail’in aylar süren abluka ve sistematik aç bırakma politikaları sonucu iki milyondan fazla Filistinli kıtlıktan etkilendi." ifadelerine yer verildi.

Uluslararası toplumun, özellikle Cenevre Sözleşmeleri’ne taraf ülkelerin Gazze'de İsrail'in abluka ve saldırıları nedeniyle yaşanan bu duruma acilen müdahale etmeleri çağrısında bulunuldu.

"ARAP VE İSLAM ÜLKELERİ YALNIZCA KINAMA AÇIKLAMALARIYLA YETİNMESİN"

Açıklamada ayrıca, Gazze Şeridi'ne insani yardımı sağlama ve güvenli koridorlar açma çağrısı yapılarak, "Arap ve İslam ülkeleri yalnızca kınama açıklamalarıyla yetinmesin. Somut adımlar atarak abluka ve kıtlığı kırması gerekiyor." ifadelerine yer verildi.

Bölge halklarına ve tüm özgür dünyaya abluka ve saldırı altındaki Gazze halkını desteklemek için harekete geçme çağrısı yapılan açıklamada, "Gazze savaşı sadece Filistinlilerin değil, Filistin toprakları dahil, tüm bölgeyi kapsayan Siyonist tehdide karşı herkesin savaşıdır." denildi.

"GAZZE ŞERİDİ'NDE YARIM MİLYONDAN FAZLA İNSAN FELAKET KOŞULLARIYLA KARŞI KARŞIYA"

BM'nin desteklediği gözlem kuruluşu IPC tarafından yayımlanan son raporda, 15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze şehrindeki kıtlık (felaket seviyesi olarak bilinen IPC'nin 5. seviyesi) makul kanıtlarla doğrulanmıştı.

IPC'nin raporunda "22 ay süren acımasız çatışmaların ardından Gazze Şeridi'nde yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya." tespitine yer verilmişti.

GAZZE'DE GIDA KRİZİ

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Gazze Şeridi'nde başta çocuklar olmak üzere açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

YERİNDEN EDİLENLERİN SAYISI 2 MİLYONA ULAŞTI

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

FİLİSTİNLİLERE SICAK YEMEK DAĞITIMI

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik ablukası ve derinleşen açlık krizi nedeniyle gıdaya erişimde zorluk yaşayan Filistinlilere, Gazze kentinde sıcak yemek dağıtımı yapıldı.

YEMEK DAĞITIMINDA YOĞUNLUK

Sokaklara kurulan sınırlı sayıdaki tekkelerde dağıtılan sıcak yemek için siviller saatlerce sırada bekledi.

Temel gıda maddelerine ulaşamayan bölge halkı, hayatta kalabilmek için insani yardım kuruluşlarının desteğine muhtaç durumda.