İsrail'in aşırı sağcı bakanlarından, Filistin'e yönelik kışkırtıcı söylemler

İsrail'in aşırı sağcı bakanlarından skandal sözler...

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

"KARARLI BİR ŞEKİLDE YANIT VERECEĞİNİZİ SÖYLEMİŞTİNİZ"

Açıklamada, Başbakan Netanyahu’ya hitaben, "Birkaç ülkenin Filistin Devleti'ni tek taraflı tanıdığını duyurduğu dönemde kararlı bir şekilde yanıt vereceğinizi söylemiştiniz. Ancak o zamandan bu yana iki ay boyunca sessizliği ve siyasi aşağılanmayı tercih ettiniz.” ifadelerini kullandı.

Smotrich, Netanyahu'ya "vatan topraklarımızda hiçbir şekilde Filistin Devleti'ne izin verilmeyeceğini tüm dünyaya gösterecek acil, uygun ve kararlı bir yanıt oluşturma” çağrısı yaptı.

FİLİSTİNLİLERİN "TARİHSEL TEMELİ OLMAYAN BİR UYDURMA" OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de yaptığı paylaşımda, "Filistin halkı diye bir şey olmadığını" ve Filistinlilerin "tarihsel temeli olmayan bir uydurma" olduğunu iddia ederek, kışkırtıcı söylemini artırdı.

Filistinlilere devlet verilmesini "terörizme ödül" olarak niteleyen Ben-Gvir, Gazze Şeridi'nde ise çözümün "siyasi süreç değil, gönüllü göçün (yerinden edilmenin) teşviki olduğunu" savundu.

Ben-Gvir, partisi Otzma Yehudit'in (Yahudi Gücü) Filistin Devleti'nin tanınmasını kabul eden herhangi bir hükümette yer almayacağını duyurarak, Netanyahu'ya bu yöndeki girişimleri kesin bir dille reddetme çağrısında bulundu.

UZUN SÜREDİR FİLİSTİN DEVLETİ'NİN KURULMASINA KARŞI ÇIKIYORLAR

Smotrich ve Ben-Gvir'in, uzun süredir Filistin Devleti'nin kurulmasına karşı çıktıkları ve İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesini savundukları biliniyor.

İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesinin, uluslararası kararların öngördüğü iki devletli çözümün fiilen ortadan kalkmasına yol açacağı ifade ediliyor.

Netanyahu ve sağcı Likud Partisi tarihsel olarak ilhakı desteklese de geçen ay ABD'nin karşı çıkması üzerine İsrail meclisinde sunulan iki ilhak tasarısına destek vermeyeceğini açıklamıştı.

Bu karar, o dönemde Smotrich ve Ben-Gvir'in tepkisine neden olmuştu.

İSRAİL, İŞGALİ SONLANDIRMA ÇAĞRILARINI AÇIKÇA REDDEDİYOR

Birleşmiş Milletler (BM), Doğu Kudüs ile Batı Şeria'yı 1967'de işgal eden İsrail'in bu adımlarını, BM sözleşmesinin açık bir ihlali olarak tanımlıyor.

İsrail, işgali sonlandırma ve bağımsız bir Filistin Devleti kurulmasına izin verme çağrılarını ise açıkça reddediyor.

Buna karşın, Yasir Arafat'ın 1988'de kuruluşunu ilan etmesinden bu yana BM üyesi 193 ülke arasından Filistin Devleti'ni tanıyanların sayısı 157'ye çıktı. BM üyesi olmayan Vatikan da Filistin Devleti'ni tanıyor.