İsrail'in esir takası anlaşması ihlaline Hamas'tan yanıt: Ateşkes görüşmelerine katılamayız

İHA

İsrail, cumartesi günü ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Filistinli mahkumları serbest bırakmadı.

İsrail'in bu kararı sonrası Hamas Siyasi Büro Üyesi Basem Naim, İsrail’in ihlalleri ve ateşkes anlaşmasının 2. aşamasına yönelik görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsrail tarafından serbest bırakılmayan Filistinli mahkumlara değinen Naim, "Arabuluculara net ve güçlü bir mesaj ilettik: Bu 620 Filistinli serbest bırakılmadığı sürece ateşkes görüşmelerine katılamayız." dedi.

"ÇOK SAYIDA İHLAL GERÇEKLEŞTİRDİLER"

Hamas’ın anlaşmaya göre tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini kaydeden Naim, şöyle konuştu:

Ne yazık ki Netanyahu ve hükümeti her zaman anlaşmayı baltalamaya ve sabote etmeye çalışmıştır. Çok sayıda ihlal gerçekleştirdiler, 100'den fazla Filistinliyi öldürdüler, Filistinlilerin temel ihtiyaçlarının büyük bir kısmının Gazze Şeridi'ne girişini engellediler ve son olarak 600'den fazla Filistinli mahkumu serbest bırakmayı reddettiler.

"SAVAŞA GERİ DÖNMEK İÇİN ORTAMI HAZIRLIYOR"

Ateşkes anlaşmasının yakın geleceği ve Hamas’ın bu hafta yapması gereken İsrailli esirlerin 4’ünün cenazesini telim edip etmeyeceği sorusuna Naim, şu yanıtı verdi:

Tüm seçenekler masada. Bir sonraki adıma geçmeden önce, 620 mahkumun serbest bırakılması olan geçmiş adımın atıldığından emin olmalıyız. Çünkü Netanyahu açıkça anlaşmayı kasten sabote ettiğine dair güçlü mesajlar gönderiyor. Savaşa geri dönmek için ortamı hazırlıyor. Bu nedenle diğer 4 cenazeyi alıp üzerinde anlaşmaya varılan sayıdaki Filistinliyi ve 620 Filistinliyi yine serbest bırakmayacağının garantisi nedir?

"İŞGALCİLERİN ANLAŞMAYI BOZMA NİYETLERİNİ GÖSTERİYOR"

Hamas sözcüsü Abdüllatif el-Kanu, İsrail'in ateşkesin ilk aşamasının tüm yükümlülüklerini uygulamamasının "kalan İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını tamamlama yolunda ilerlemeye hizmet etmediğini" söyledi.

El-Kanu yaptığı açıklamada, "İşgal anlaşmaya bağlı kalmadıkça ve ilk aşamanın gereklerini yerine getirmedikçe direniş yeni müzakerelere girmeyecektir. İnsani yardım protokolünün uygulanmaması ve 7. grup mahkumların serbest bırakılmasının ertelenmesi, işgalcilerin anlaşmayı bozma niyetlerini gösteriyor." dedi.

Hamas sözcüsü el-Kanu, İsrail'in tekrarlanan ihlalleri konusunda arabulucularla temas halinde olduklarını belirtti.

NE OLMUŞTU

Hamas, Gazze Şeridi’nde ateşkes anlaşması çerçevesinde cumartesi günü 6 İsrailli esiri serbest bırakırken İsrail, anlaşmayı ihlal ederek 620 Filistinli mahkumun serbest bırakılmasını ertelemişti.