İsrail’in Filistinli esirleri serbest bırakmamasına Hamas'tan yanıt

AA

7 Ekim 2023'ten ateşkesin yürürlüğe girdiği 19 Ocak'a kadar Gazze Şeridi'ni hedef alan İsrail ile Hamas arasında geçtiğimiz aylarda ateşkes ve esir takası anlaşmasına varıldı.

Bu kapsamda esir takasının yedinci turu kapsamında Hamas, Gazze Şeridi'nde tutulan 6 İsrailli esiri serbest bırakarak Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim etti, esirler İsrail'e geçti.

İSRAİL'DEN TEPKİ ÇEKEN HAREKET

Serbest bırakılan 6 İsrailli esire karşılık İsrail'in de hapishanelerdeki 620 Filistinli esiri serbest bırakacağı duyurulmuştu.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada Filistinli esirlerin serbest bırakılmasının ertelendiği bildirildi.

HAMAS'TAN YANIT

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in “teslim töreninin aşağılayıcı olduğu” yönündeki gerekçesinin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Rişk, bunun anlaşmadan kaçınmak için öne sürülen zayıf bir bahane olduğunu vurguladı.

Açıklamada, teslim törenlerinin İsrailli esirleri aşağılayıcı bir yönü olmadığı aksine insani bir çerçevede gerçekleştirildiğini aktaran Rişk, "asıl aşağılamanın Filistinli esirlerin serbest bırakılma sürecinde maruz kaldıkları şiddet, işkence ve bilinçli yapılan kötü muamele olduğuna" dikkati çekti.

İSRAİL'İN BU HAREKETİNİN ANLAŞMA HÜKÜMLERİNİN AÇIK BİR İHLALİ OLDUĞU VURGULANDI

Rişk, Filistinli esirlerin elleri kelepçeli ve gözleri bağlı şekilde serbest bırakıldığını, yakınlarının ise karşılama töreni düzenlememeleri yönünde tehdit edildiğini aktardı.

Hamaslı yetkili, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını erteleme kararının anlaşmayı kasıtlı olarak engelleme girişimi olduğunu ve bunun anlaşma hükümlerinin açık bir ihlali anlamına geldiğini kaydetti.

NE OLMUŞTU

Hamas'ın esir takasının yedinci turu kapsamında Gazze Şeridi'ndeki 6 İsrailli esiri serbest bırakmasına rağmen İsrail, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını askıya aldığını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ofisinden yapılan açıklamada, "İsrailli esirleri küçük düşüren törenler ve propaganda amacıyla kullanıldıkları" gerekçesiyle Filistinli esirlerin serbest bırakılmasının askıya alındığı bildirilmişti.

Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki diğer İsrailli esirlerin teslim edilmesi ve teslimlerin törensiz yapılması garanti altına alınana kadar “602 Filistinli esirin” serbest bırakılmayacağı duyurulmuştu.

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamada ise İsrail'in 151'i müebbet ve ağır hapis cezasına çarptırılmış 620 Filistinli esiri serbest bırakacağı duyurulmuştu.