İsrail'in Gazze ablukasını kırmayı hedefleyen konvoy Tunus'tan yola çıktı

AA

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde Filistinliler hayatta kalma mücadelesine devam ediyor.

İsrail'in insanlık dışı ablukasına uluslararası alanda tepkiler sürerken, çoğunluğunu Tunusluların oluşturduğu bir araç konvoyu, bugün Gazze'ye doğru yola çıktı.

"SEMBOLİK BİR EYLEM"

Organizatörler, 9 otobüsten oluşan konvoyun amacının, Gazze Şeridi'ne yardım götürmekten çok bölgedeki ablukayı kıracak olan "sembolik bir eylem" gerçekleştirmek olduğunu açıkladı.

Filistin İçin Ortak Eylem Tunus Koordinasyonu grubunun Sözcüsü Jawaher Channa, yaptığı açıklamada içinde doktorların da yer aldığı konvoyun hafta sonuna kadar Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine ulaşmasının beklendiğini söyledi.

"SAYIMIZ ŞU AN BİNE ULAŞIYOR"

Channa, ayrıca konvoyun Libya ve Mısır üzerinden geçeceğini, ancak Mısır'ın henüz konvoya geçiş izni vermediğini dile getirdi.

Channa, "Sayımız şu an bine ulaşıyor ve daha yol boyunca bize katılacak olanlar var. Mısır henüz sınırdan geçmemiz için gerekli izinleri sağlamadı. Neler olacağını oraya vardığımızda göreceğiz" ifadelerini kullanarak, konvoyun iç savaşın devam ettiği Libya'dan geçerken bir zorluk yaşamasının beklenmediğini aktardı.