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Haber Merkezi

Katliamcı İsrail ordusunun Gazze işgali bir yılı aşkın süredir devam ediyor.

Binlerce masum sivili katleden ordu, her gün yeni bir saldırı daha düzenleyerek Gazze'de yaşanan insanlık dramını daha da derinleştiriyor.

Hava ve karadan düzenlenen saldırıdan canlı kurtulmayı başaran Filistinliler ise, işgalci ordunun zulmünden kurtulamıyor.

ZORUNLU GÖÇ EDİYORLAR

Saldırılarda ailesini ve tüm sevdiklerini kaybeden siviller, yıkık binalarda ya da salgın hastalık riskinin yüksek olduğu mülteci kamplarında kalmaya zorlanıyor.

İsrail askerleri ise, her şeyini kaybetmiş bu insanları, kaldıkları bölgenin operasyon bölgesi olduğunu dikte ederek göç etmeye zorluyor.

Gazze'nin kuzeyinde birçok masumu evinden ve sevdiklerinden ayıran katil ordu, bir tahliye çağrısı daha yaptı.

"NEREYE GİTTİĞİMİZİ BİLMİYORUM"

İsrail askerlerinin saldırılarından kaçmak için sürekleri göç etmek zorunda kalan siviller, tekrar yollara düştü.

Gazze'nin kuzeyindeki evlerini geride bırakarak saldırılardan kaçan bir ailenin küçük kızı ise, göç ederken gözyaşlarına boğuldu.

Yaşam savaşı için sürekli göç etmek zorunda kalan ailenin küçük kızı, "Ayağım acıyor artık yürüyemiyorum. Nereye gittiğimizi bilmiyorum." sözleriyle yaşanan insanlık dışı durumu gözler önüne serdi.