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AA

İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurma kararı aldı.

Bölgeye su ve elektrik tedarikinin kesilmesi ve sınır kapılarının kapalı tutulması Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı zor şartları daha da derinleştiriyor.

SU TESİSİ ÜÇÜNCÜ KEZ BOMBALANDI

İnsani krizin her geçen gün büyüdü Gazze'de İsrail 4 Nisan'da Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde 'Gabayin' deniz suyu arıtma tesisini de bombaladı.

Böylece Gazze'nin kuzeyinde binlerce kişi için hayati öneme sahip bir tesis, İsrail'in kasıtlı saldırısı neticesinde enkaz yığınına dönüştü.

Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesinde yer alan tesisin, 7 Ekim'den sonra üçüncü kez bombalanmasıyla binlerce kişi susuz kaldı.

SU KUYULARI SİSTEMATİK OLARAK HEDEF ALINIYOR

Tesis, Gazze Şeridi'nin doğusuna, Gazze kentinin bazı kısımlarına ve kuzeydeki Cibaliya bölgesine kadar uzanan büyük bir bölgeye su sağlayan hayati su kaynaklarından biriydi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana izlediği politika çerçevesinde sistematik olarak su kuyuları ve altyapı kasıtlı olarak hedef alınıyor ve neticede İsrail boru hatları aracılığıyla Gazze'ye ulaştırılan su kaynakları kesintiye uğratılıyor.