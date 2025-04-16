İsrail'in Gazze'ye insani yardımları engelleme kararına Belçika'dan tepki

AA

İsrail, Gazze'ye insani yardım girişlerine yönelik ambargoyu sürdürme kararı aldı...

Karar sonrası Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, X hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Gazze'ye insani yardım girişlerindeki ambargonun süreceği ve Filistin toprakları, Lübnan ve Suriye'deki işgalin kalıcı olacağı yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi.

"İLGİLİ TOPRAKLARIN BÜTÜNLÜĞÜNE SAYGI GÖSTERMEYE ÇAĞIRIYORUM"

Bu açıklamaların, şok edici ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayan Prevot, "İsrail hükümetini acilen insani yardımın girişine izin vermeye, uluslararası hukuku ihlal etmeye son vermeye, ateşkes taahhüdünde bulunmaya ve ilgili toprakların bütünlüğüne saygı göstermeye çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU

Daha önceden Gazze'ye insani yardım girişi ve dağıtımının özel şirketler üzerinden yapılabileceğini söyleyen Katz, bugün hükümetteki aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in tepkileri üzerine fikrini değiştirmişti.

İsrail'in politikasının açık olduğunu öne süren Katz, "Gazze'ye hiçbir insani yardımın girmeyeceğini" açıklamıştı.

İsrail, yaklaşık 1,5 aydır Gazze'ye insani yardım ve tıbbi malzeme girişini engellerken, bu sürenin 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye insani yardımın ulaştırılmadığı en uzun dönem olduğu belirtiliyor.

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne 1,5 aydır uyguladığı yardım ambargosunun sonuçları giderek ağırlaşırken, Birleşmiş Milletlere göre Ekim 2023'ten beri en ağır insani kriz yaşanıyor.