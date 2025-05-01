İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 52 bin 418'e yükseldi

AA

Gazze'de soykırım son bulmuyor...

Kıtlık, ve susuzlukla boğuşan Gazzeliler, bir yandan yıkılan binaların arasında yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

SON DURUM BİLGİSİ PAYLAŞILDI

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 18 ölü ve 77 yaralının getirildiği kaydedildi.

CAN KAYBI 52 BİN 418'E YÜKSELDİ

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 2 bin 326 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 6 bin 50 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 52 bin 418'e, yaralıların sayısının da 118 bin 91'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.