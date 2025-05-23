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AA

Gazze'de soykırım son bulmuyor...

Bölgede yaşayan masum siviller zor şartlar altında yaşamlarını sürdürmeye çalışırken, katil İsrail ordusu katliam yapmaya devam ediyor.

Yoğun bombardımanın yaşandığı Gazze Şeridi'nde can kaybı sayısı her geçen gün artıyor.

SON DURUMA İLİŞKİN BİLGİ PAYLAŞILDI

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 60 ölü ve 185 yaralının getirildiği kaydedildi.

CAN KAYBI 53 BİN 822'YE ÇIKTI

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 3 bin 673 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 10 bin 341 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 53 bin 822'ye, yaralıların sayısının da 122 bin 382'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.