İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 54 bin 321'e çıktı

AA

Gazze'de soykırım son bulmuyor...

Bölgede yaşayan masum siviller zor şartlar altında yaşamlarını sürdürmeye çalışırken katil İsrail ordusu, katliam yapmaya devam ediyor.

Yoğun bombardımanın yaşandığı Gazze Şeridi'nde can kaybı sayısı her geçen gün artıyor.

SON DURUMA İLİŞKİN BİLGİ PAYLAŞILDI

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 72 ölü ve 278 yaralının getirildiği kaydedildi.

CAN KAYBI YÜKSELDİ

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 4 bin 58 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 11 bin 729 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 54 bin 321'e, yaralıların sayısının da 123 bin 770'e yükseldiği bildirildi.