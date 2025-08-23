Abone ol: Google News

İsrail'in Gazze'ye son saldırılarında 6'sı çocuk 21 kişi yaşamını yitirdi

İsrail ordusunun, bu sabah Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 6'sı çocuk olmak üzere 21 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yayınlama Tarihi: 23.08.2025 12:22
Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürüyor. 

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana 62 binden fazla masum Filistinliyi katletti. 

Görgü tanıkları ve hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde çeşitli bölgelere şiddetli saldırılarına devam etti.

HAN YUNUS'TA 6 ÇOCUK YAŞAMINI YİTİRDİ 

İsrail ordusunun Han Yunus kentindeki El-Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara yönelik hava ve topçu saldırılarında 6'sı çocuk 16 Filistinli hayatını kaybetti.

Kentin güneydoğusundaki sözde yardım dağıtım merkezi çevresinde bekleyenleri hedef alan İsrail saldırısında bir Filistinli yaşamını yitirdi.

Netzarim Koridoru çevresinde yine yardım bekleyenlerin üzerine ateş açılması sonucu bir Filistinli öldü.

İSRAİL, YERİNDEN ETTİĞİ FİLİSTİNLİLERİ KAMPLARDA DA HEDEF ALIYOR 

Gazze Şeridi’nin orta kesiminde, İsrail’e ait insansız hava aracının El-Megazi Mülteci Kampı’nda bir evi hedef alması sonucu 3 Filistinli can verdi.

İsrail İHA'sının Nusayrat Mülteci Kampı’nın doğusunda bir evi hedef alması sonucu ise çok sayıda Filistinli yaralandı.

