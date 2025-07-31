İsrail'in Hanzala gemisinde gözaltına aldığı son 2 aktivisti de serbest

Gazze Şeridi’ne insani yardım götürmek amacıyla yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu’na ait Hanzala gemisinde gözaltına alınan tüm aktivistlerin serbest bırakıldığı açıklandı. Koalisyondan yapılan duyuruda, İsrail tarafından alıkonulan 21 kişiden geriye kalan son iki isim—ABD vatandaşı Christian Smalls ile Tunuslu Hatem Aouini’nin de serbest kaldığı belirtildi.

Açıklamaya göre, Givon Hapishanesi’nde tutulan aktivistler, beş gün süren keyfi tutukluluğun ardından Ürdün’deki Kral Hüseyin Köprüsü üzerinden serbest bırakıldı. Her iki aktivistin de kötü muameleyi protesto etmek için açlık grevinde olduğu kaydedildi. Aouini’nin sınırda Tunus Büyükelçiliği tarafından karşılandığı belirtilirken, ABD Konsolosluğu ya da Büyükelçiliği’nden hiçbir yetkilinin, önceden bildirilmesine rağmen, Christian Smalls’u karşılamadığı ifade edildi.

"FİLİSTİN ÖZGÜR OLANA KADAR DURMAYACAĞIZ"

Koalisyon açıklamasında, İsrail’in uluslararası hukuku ihlal ederek 10 binden fazlası çocuk olmak üzere 10 bin 300’den fazla Filistinliyi ağır insan hakları ihlalleri altında gözaltında tuttuğu vurgulandı. Özgürlük Filosu’nun misyonunun Gazze ablukasını kırmak ve uluslararası hukuka dayanarak işgale karşı direnmek olduğu hatırlatılan açıklamada şu mesaj verildi:

İsrail, Filistin halkını açlığa mahkûm edip kitlesel tutuklamalarla sindirmeye çalışırken, biz adalet, özgürlük ve insan onuru için mücadele etmeye devam edeceğiz. Kuşatma kalkana ve Filistin özgürlüğüne kavuşana dek durmayacağız.

NE OLMUŞTU

20 Temmuz’da İtalya’nın güneyinden yola çıkan Hanzala yardım gemisi, uluslararası tanınırlığa sahip Filistin Devleti’nin karasularına yaklaşırken, 26 Temmuz gecesi Gazze kıyılarına yaklaşık 40 deniz mili kala İsrail ordusu tarafından durdurularak Aşdod Limanı’na çekilmişti. Aralarında iki gazeteci ve iki Avrupa parlamentosu üyesinin de bulunduğu 21 kişilik mürettebat gözaltına alınmıştı. Yardım gemisi, adını, Filistinli çocukların ve direnişin sembolü haline gelen karikatür karakter Hanzala’dan alıyordu.