İsrail'in Lübnan ordusuna saldırısında 3 asker yaşamını yitirdi

AA
İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırıları devam ediyor...
Bölgede her geçen gün gerilim de tırmanıyor.
İsrail, son olarak, ülkenin güneyindeki Nebatiye ilinin Bint Cubayl ilçesindeki bir askeri araca hava saldırısı düzenledi.
3 ASKER ÖLDÜ
Lübnan ordusundan saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, Lübnan ordusuna ait askeri aracın Ayn Ebel - Hanin yolunda vurulduğu ve 3 askerin saldırıda yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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