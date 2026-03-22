İsrail’in Lübnan saldırılarında can kaybı 1024'e yükseldi

İsrail terör estirmeye devam ediyor...

28 Şubat'ta İran'a yönelik başlatılan saldırılar, günler sonra Lübnan'a sıçradı.

Haftalardır devam eden saldırılarda bilanço ağırlaşıyor.

1024 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in devam eden saldırılarındaki bilançoya ilişkin son verileri paylaştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 1024'e, yaralı sayısının ise 2 bin 740'a yükseldiği bildirildi.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Yaşamını yitirenlerden 118’inin çocuk, 79’unun kadının olduğu belirtildi.

Açıklamada, İsrail saldırılarında 40 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği, 119 sağlık çalışanının da yaralandığı kaydedildi.