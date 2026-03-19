İsrail'in Lübnan'a saldırılarında bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 968'e yükseldi

İsrail, Orta Doğu'da gerginlik yaratmaya devam ediyor.

Gazze'ye Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren, 28 Şubat'tan bu yana da ABD ile İran'a hava saldırıları gerçekleştiren İsrail, Lübnan'a da kara harekatı başlattı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in devam eden saldırılarındaki bilançoya ilişkin son verileri paylaştı.

116'SI ÇOCUK 968 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 2 Mart'ta başlattığı ve ülkenin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 968'e, yaralı sayısının ise 2 bin 432'ye yükseldiği kaydedildi.

Hayatını kaybedenler arasında 116 çocuk, 77 kadın ve 40 sağlık çalışanının bulunduğu aktarıldı.