İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında 773 kişi hayatını kaybetti

İsrail, bölgede terör estirmeye devam ediyor.

28 Şubat'ta İran'a yönelik başlatılan saldırılar günler sonra Lübnan'a sıçradı.

Bir haftadan fazladır devam eden saldırılarda bilanço ağırlaşıyor.

CAN KAYBI 773'E YÜKSELDİ

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 773'e, yaralananların sayısının ise 103'ü çocuk olmak üzere bin 933'e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, daha önceki açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 687 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.