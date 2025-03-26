İsrail'in mülteci kampına yönelik saldırıları sonrası açıklama

AA

İsrail saldırıları sürüyor..

Nur Şems Mülteci Kampı Halk Komitesi Başkanı Şaviş, İsrail ordusunun aylardır süren saldırılarıyla kampın altyapısını tahrip ettiğini, halkı göçe zorladığını ve bölgeyi fiilen boşalttığını açıkladı.

"ZARAR GÖRMEMİŞ TEK BİR EV BİLE KALMADI"

Şaviş, "Kampta zarar görmemiş tek bir ev bile kalmadı, ordu Filistinlilerin evlerini yağmaladı. İsrail, Nur Şems'i yaşanmaz hale getirdi." dedi.

İsrail’in ocak ayından bu yana süregelen saldırılarında kampı tamamen harabeye çevirdiğini, elektrik, su, yollar ve tüm altyapıyı yok ettiğini aktaran Şaviş, "İsrail, kampın altyapısını yok etti, burayı boşalttı ve dönenleri ölümle tehdit ediyor." ifadelerini kullandı.

Şaviş, İsrail saldırısı başlamadan önce 8 bin 500 kişinin yaşadığı kampın şu anda tamamen boşaldığını vurguladı.

"ORDU BİNALARI VE ALTYAPIYI YOK EDİYOR"

Filistinli yetkili, İsrail ordusunun Temmuz 2023’ten bu yana Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarında 60’tan fazla operasyon düzenlediğini ve Nur Şems’te onlarca evi yıktığını kaydetti.

İsrail güçlerinin kamp içinde yollar açmak için Filistinlilere ait evleri yıktığını aktaran Şaviş, "Ordu, bölgeye giriş ve çıkışı kolaylaştırmak bahanesiyle binaları ve altyapıyı yok ediyor. Ancak asıl amaç, kampın demografik yapısını değiştirmek ve Filistinlileri göçe zorlamak." diye konuştu.

EŞYALARIN YAĞMALANDIĞINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Şaviş, İsrail ordusunun saldırılar sırasında evleri yalnızca yıkmakla kalmadığını, aynı zamanda yağmaladığını da dile getirdi.

Bu durumun Gazze’de de yaşandığını hatırlatan Şaviş, ocak ayında Gazze'deki hükümetin İsrail askerlerinin 25 milyon dolar değerinde altın ve nakit parayı çaldığını duyurduğunu belirtti.

"İNSANLAR SADECE ÜZERLERİNDEKİ KIYAFETLERİYLE KAÇABİLİR"

Nur Şems’ten göç etmek zorunda kalan Filistinlilerin büyük bir insani krizle karşı karşıya olduğunu aktaran Şaviş, "İnsanlar sadece üzerlerindeki kıyafetleriyle kaçabildi. Çoğu, akrabalarının yanına sığındı veya geçici olarak kiralık evlerde kalıyor. Ancak bu durum sürdürülebilir değil." ifadelerini kullandı.

Filistinli yetkililerin yerinden edilenler için acil barınma çözümleri üzerinde çalıştığını aktaran Şaviş, geçici olarak konteyner evler sağlanması ve devlet arazilerinin bu amaçla kullanılmasının planlandığını kaydetti.

Ancak Filistinlilerin mücadelesinin asıl amacının, 1948'de terk etmek zorunda kaldıkları topraklara dönüş olduğunu vurgulayan Şaviş, "Nur Şems'e döneceğiz ama burası nihai hedefimiz değil. Asıl hedefimiz, 1948’de işgal edilen topraklarımıza kavuşmak." diyerek sözlerini tamamladı.