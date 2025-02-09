İsrail'in Netzarim Koridoru'ndan çekilmesi sonrasında geride büyük yıkım kaldı

AA

İsrail ile Hamas arasında geçtiğimiz haftalarda ateşkes anlaşmasına varıldı.

ateşkes anlaşmasındaki yükümlülükler kapsamında İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyini birbirinden ayıran Netzarim ismini verdiği koridordan sınıra doğru çekildi.

İsrail ordusunun çekilmesinin ardından, altyapı, ev ve tesislerde yaşanan büyük yıkım gün yüzüne çıktı.

İSRAİL'DEN GERİYE BÜYÜK TAHRİBAT KALDI

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Cuhr ed-Diyk, El-Miğraka, Nusayrat bölgeleri ile Zeytun Mahallesinde evler, tesisler, tarım arazilerinin İsrail'in yoğun bombardımanı ve buldozerlerle tahribatı sonucunda yerle bir edildiği görülüyor.

BÖLGEDEKİ SOKAKLARIN VE CADDELERİN TAMAMINI KAZARAK YOK ETTİLER

Saldırılarda, elektrik ve su şebekelerini etkileyen yıkımın boyutları da gün yüzüne çıkarken, evlerine aylar sonra dönen Filistinliler ise enkazdan başka bir şey bulamadıkları için şoke oldu.

Açıklamalarda bulunan Filistinliler, İsrail ordusunun bölgenin coğrafi yapısını değiştirmek amacıyla bölgedeki sokakları ve caddelerin tamamını kazarak yok ettiğini söyledi.

İsrail'in geride bıraktığı bölgelerin yakıp yıkıldığını, sokak ve caddelerde çürümüş cenazelerin olduğunu aktaran Filistinliler, bölgedeki yıkımın büyüklüğü karşısında şok yaşadıklarını dile getirerek, sokak, mahalle ve caddelerin tamamen yok edildiğini ve sağlam tek bir evin kalmadığını anlattı.

İSRAİL'İN İNSANİ PROTOKOLÜ UYGULAMAYI KASTEN GECİKTİRDİĞİ BİLDİRİLDİ

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, 7 Şubat'ta Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesinde düzenlediği basın toplantısında, ateşkes anlaşmasının üzerinden yaklaşık 20 gün geçmesine rağmen İsrail'in insani protokolü uygulamayı kasten geciktirdiğini, bu nedenle bölgede insani koşulların hala "felaket" düzeyde olduğunu ifade etmişti.

Maruf, İsrail'in Gazze'ye sahra hastanesi ve tıbbi ekipmanların sağlanması konusunu da oyaladığını, bu nedenle hastaların ve yaralıların hayatının tehlike altında olduğunu dile getirmişti.

Bugün İsrail ordusu, Hamas ile ateşkes anlaşması uyarınca Gazze Şeridi'ni kuzey-güney hattında ikiye bölen Netzarim Koridoru'ndan çekilmişti. Yerlerinden zorla edilen Filistinliler, İsrail ordusunun çekildiği Netzarim Koridoru üzerinde yaya ve araçlarıyla ilerledikleri görüldü.

TOPLAM CAN KAYBI 48 BİN 189

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 881'i çocuk, 12 bin 316’sı kadın olmak üzere 48 bin 189 Filistinli öldü, 111 bin 640 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip edildi.