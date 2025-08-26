İsrail'in öldürdüğü gazeteci Meryem'in oğluna vasiyeti yürekleri dağladı

Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze'de masumları öldürmeye devam ediyor...

İsrail ordusu, dün sabah Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesi'ne üst üste iki saldırı düzenledi.

Arama kurtarma çalışmaları devam ederken Nasır Hastanesi'ne düzenlenen ikinci saldırı, Mısır televizyonunun canlı yayınına yansıdı.

Kayıtlarda, İsrail ordusunun ilk saldırıda ölen ve yaralananları tahliyeye çalışan sivil arama kurtarma ekibi ile görüntü almaya çalışan gazetecileri hedef aldığı görüldü.

5'İ GAZETECİ, 20 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nasır Hastanesi'ne düzenlenen saldırılarda 5'i gazeteci, 5'i sağlık çalışanı 20 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Bu hain saldırıda ölen gazetecilerden biri olan Meryem Ebu Dekka’nın oğluna vasiyeti ortaya çıktı.

"BENİM İÇİN SAKIN AĞLAMA"

Sosyal medyada gazeteci Meryem ve oğlunun elinde yaş pastayla çekilmiş fotoğrafıyla yayımlanan vasiyeti, yürekleri dağlayan ifadeler içeriyor.

“Annesinin kalbi, ruhu, Gays oğlum” diye seslenen Ebu Dekka, “Benim için sakın ağlama, çalışkan ol, başarılı ol. Senin büyük bir iş adamı olmanı isterim.” ifadelerini kullandı.

"KIZ ÇOCUĞUN OLURSA, ONA BENİM ADIMI VERİRSİN"

Oğluna annesini unutmaması gerektiğini ve onun için her şeyi yaptığını hatırlatan Filistinli gazeteci Meryem Ebu Dekka, vasiyetinde şu sözlere yer verdi:

“Büyüyüp evlendiğinde bir kız çocuğun olursa ona benim adımı verirsin. Sen benim sevgilimsin, kalbim ve dayanağımsın, ruhum ve oğlumsun. Seninle benim başım dik durur.”

"NAMAZINI AKSATMA"

Meryem Ebu Dekka ayrıca oğluna vasiyetinde, namazı aksatmaması gerektiğini, 3 kez “namazın” ifadesiyle vurgulayarak, ibadetin önemini hatırlattı.