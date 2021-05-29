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İsrail’in propaganda videosunda, Gazze’deki hastane yerine Pakistan gösterildi

İsrail’in propaganda videosunda, Gazze’deki hastane yerine Pakistan gösterildi

Yaptığı videolu paylaşım ile İsrail saldırılarını eleştiren ünlüleri hedef alan eski bakan, Gazze’deki Şifa Hastanesi yerine, Pakistan’da bulunan hastanenin görüntüsünü kullandı.