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    İsrail’in propaganda videosunda, Gazze’deki hastane yerine Pakistan gösterildi

    Yaptığı videolu paylaşım ile İsrail saldırılarını eleştiren ünlüleri hedef alan eski bakan, Gazze’deki Şifa Hastanesi yerine, Pakistan’da bulunan hastanenin görüntüsünü kullandı.
    • AA
    • 29.05.2021 - 10:56
    • Güncelleme : 29.05.2021 - 11:08
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    İsrail’in propaganda videosunda, Gazze’deki hastane yerine Pakistan gösterildi

    Yamina Partisi lideri olarak aşırı sağ görüşleri ile ön plana çıkan İsrail Eski Savunma Bakanı Naftali Bennett, sosyal medya hesaplarında bir paylaşım yaparak İsrail’in sivillere yönelik saldırılarını savundu.

    Bennet, paylaştığı görüntülü mesajda, İsrail'in son saldırılarda Gazze'de sivilleri öldürmesine tepki gösteren ünlü model Bella Hadid, komedyen John Oliver ve Trevor Noah'ı hedef aldı.

    Hastanelerin, okulların ve basın ofislerinin Hamas tarafından kullanıldığını söyleyen Bennet, buralardan İsrail’e karşı saldırıların yapıldığını ifade etti.

    İsrail’in propaganda videosunda, Gazze’deki hastane yerine Pakistan gösterildi #1

    BAŞKA FOTOĞRAF GÖSTERİLDİ

    Bennett iddialarını sıralarken videoda, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin yerine yine aynı isimle Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yer alan hastanenin fotoğrafı gösterildi.

    İsrail’in propaganda videosunda, Gazze’deki hastane yerine Pakistan gösterildi #2

    VİDEO SİLİNMEDİ

    Bennet’in yanlış fotoğraf kullanması, alay konusu olurken, Youtube üzerinden 100 binden fazla kişi tarafından izlenen söz konusu video silinmedi.

    İsrail’in propaganda videosunda, Gazze’deki hastane yerine Pakistan gösterildi VİDEO

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