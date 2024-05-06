Hakmar’da indirim şenliği: Ortopedik yastık 399.00 TL, Baharatlık seti 169.00 TL… Hakmar, müşterilerine kaliteli ürünleri dostça fiyatlarla sunmaya devam ediyor! 9 Mayıs 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak olan yeni aktüel katalog ile birlikte, herkesin yüzü gülecek.

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Hakmar, her zaman olduğu gibi müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunmaya devam ediyor.

9 Mayıs 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak olan yeni aktüel katalog ile birlikte, ihtiyacınız olan birçok ürün uygun fiyatlarla raflardaki yerini alacak.

Evinizin mutfağını renklendirecek ve işlerinizi kolaylaştıracak pek çok ürün, artık Hakmar raflarında sizleri bekliyor olacak.

Üstelik, uygun fiyatlı sürahiler ve tabaklıklar da bu fırsatlardan biri! Ayrıca ortopedik yastıkları da raflarda yerini alacak.

Yenilikçi tasarımlarıyla dikkat çeken bu ürünler, 9 Mayıs'tan itibaren sizlerle buluşacak.

İşte Hakmar 9 Mayıs indirim kataloğu...