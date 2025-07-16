İsrail'in saldırdığı Suriye'de son durum: 9 yaralı

Orta Doğu’da yıllardır süren işgalleri, saldırıları ve sivil katliamlarıyla binlerce canın yitirilmesine neden olan İsrail, bu kez rotasını Suriye’ye çevirdi.

İsrail, Suriye sınırına yakın Süveyda bölgesindeki Dürzi nüfusun özerklik taleplerine destek verdiği gerekçesiyle Suriye'de 2 bölgeye saldırı düzenledi.

Şam ve Süveyda kentlerini hedef alan İsrail ordusu, Genelkurmay Başkanlığı karargahı ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı vurdu.

9 YARALI

Şam'da art arda yaşanan 3 saldırının ardından bölge adeta harabeye döndü.

Suriye Sağlık Bakanlığı, saldırılara ait bilançoyu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada herhangi bir ölüm bildirilmezken, 9 kişinin yaralandığı açıklandı.

AHMED ŞARA ULUSA SESLENECEK

Öte yandan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın da ulusa sesleneceği açıklandı.

Şara'nın, Dürzilerin özerklik talebi ve Suriye'nin taciz saldırılarına ilişkin sert mesajlar vermesi bekleniyor.

SALDIRILARIN ARKA PLANI

Esad rejiminin düşmesinin ardından bu gelişmeyi kendilerine bir fırsat gören Dürzi topluluğu, yeni yönetimden özerklik talep etti.

Bu talep doğrultusunda ayaklanan Dürziler ile Suriye yönetimi arasında çatışmalar yaşandı.

Şam yönetimiyle Dürzi toplumu arasında Süveyda bölgesinde son dönemde artan gerilim, İsrail’in bölgeye olan ilgisini yeniden gündeme getirdi.

Nüfusun çoğunluğunu Dürzilerin oluşturduğu Süveyda’da, merkezi yönetime karşı özerklik talepleri yükselirken, İsrail’in bu talepleri desteklediği biliniyor. Ancak Suriye yönetimi, bu yöndeki talepleri kesin bir dille reddediyor.

İsrail’e sınır olan Süveyda, jeopolitik konumu nedeniyle stratejik bir öneme sahip. Bölgedeki çatışmalar, hem İsrail hem de Suriye için ulusal güvenlik açısından kritik kabul ediliyor.