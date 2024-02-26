İsrail'in saldırı tehdidi altındaki Filistinli çocukların yemek arayışı İngiltere merkezli yayın kuruluşu BBC, Muhammed adlı gencin yaşadığı zorluğu gündeme getirdi.

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ensonhaber.com

Her gün İsrail ordusunun bombardıman tehdidi altında yaşayan Filistinliler, tam abluka nedeniyle zor günlerden geçiyor.

Filistinliler, sığındıkları noktalarda yaşam mücadelesi verirken, ellerindeki kaplarla ailelerine yemek götürebilmek için koşturuyor.

11 yaşındaki Muhammed, ailesine yemek götürebilmek için plastik yemek kabıyla her sabah Gazze'nin güneyindeki Refah kentine gidiyor.

Yemek bulma mücadelesi

Elindeki yemek dolu kabı gösteren Muhammed, "Bu yemekle aileme gittiğimde mutlu oluyorlar." dedi.

Filistinli genç, "Hepimiz birlikte yiyoruz. Ama bazen boş kapla dönüyorum. Bu da beni üzüyor." ifadelerini kullandı.

"Vazgeçmek tercih değil"

Bölgedeki zorluğu görüntüleyen BBC, yaşananlara ilişkin, "Vazgeçmek tercih değil. Doyurulacak bir aile için hiç değil." dedi.

Baba iş arıyor, anne kanser

Ailedeki babanın iş bulmak için çaba gösterdiği, annenin ise kemik kanseri olduğu belirtildi.

Haberde, "Muhammed'in ailesi, tarihin ve açlığın onları tuzağa düşürdüğü yerde mahsur kaldı." denildi.