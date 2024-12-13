İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de can kaybı 44 bin 875'e yükseldi

İHA
İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ni hedef almaya devam ediyor.
İsrail zalim saldırılarını sürdürürken Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından Gazze'ye ilişkin son veriler paylaşıldı.
SON 24 SAATTE 3 SALDIRI
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 434 gündür sürdürdüğü katliamlara ilişkin açıklamasında, İsrail'in son 24 saatte 3 saldırı düzenlediğini bildirdi.
Saldırılarda 40 sivilin hayatını kaybettiği, 98 sivilin ise yaralandığı açıklandı.
TOPLAM CAN KAYBI 44 BİN 875
Ayrıca toplam bilançoyu da açıklayan Bakanlık, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybının 44 bin 875'e, yaralı sayısının ise 106 bin 454'e yükseldiğini belirtti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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