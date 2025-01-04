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İHA

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Filistin Şeridi'ne yönelik zalim politikalarını sürdürüyor.

Kadın, çocuk ve yaşlı demeden masum sivilleri hedef alan İsrail, son olarak 24 saat içerisinde 4 saldırı düzenledi.

Gerçekleştirilen son saldırılar sonrası Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

SON 24 SAATTE 4 SALDIRI

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği 4 saldırıda 59 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 273 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.

TOPLAM CAN KAYBI

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar 456 gündür devam ediyor.

Açıklamada saldırıların başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybının 45 bin 717'ye, yaralı sayısının ise 108 bin 856'ya yükseldiği aktarıldı.

İSRAİL'DEN HASTANELERE YÖNELİK TAHLİYE KARARI

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki en kritik iki hastane olan ve çok sayıda yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Beyt Lahya'daki Endonezya Hastanesi ve Cibaliye'deki El-Awda Hastanesi'nin derhal boşaltılmasını istedi.