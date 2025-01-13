İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de can kaybı 46 bin 584

AA

İsrail zalim politikaları ile kadın, çocuk ve yaşlı demeden masum sivilleri hedef almaya devam ediyor.

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenleyen İsrail, son olarak '2 katliam' daha gerçekleştirdi.

Son saldırılar sonrası Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı acı bilançoyu açıkladı.

SON 24 SAATTE 2 KATLİAM

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 465 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "2 katliamda" 19 kişinin yaşamını yitirdiği, 71 kişinin yaralandığı belirtildi.

TOPLAM CAN KAYBI 46 BİN 584

Ayrıca, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının ise 46 bin 584'e, yaralı sayısının da 109 bin 731'e yükseldiği kaydedildi.

CENAZELERE ULAŞILAMIYOR

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.