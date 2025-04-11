İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de can kaybı 50 bin 912'ye ulaştı

AA

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim 2023'ten bu yana sürüyor...

Son 24 saatte 26 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonrası Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, son durumu paylaştı.

SON 24 SATTE 106 YARALI

Yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden 26 kişinin naaşının ve 106 yaralının bölgedeki hastanelere ulaştırıldığı aktarıldı.

TOPLAM CAN KAYBI 50 BİN 912

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 50 bin 912'ye, yaralıların sayısının 115 bin 981'e yükseldiği kaydedildi.

İsrail ordusunun 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 1542'ye, yaralananların sayısının da 3 bin 840'a yükseldiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.