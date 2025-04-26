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İHA

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürerken Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi.

Açıklamada, İsrail'in son saldırıları sonrası acı bilanço paylaşıldı.

SON 24 SAATTE 49 CAN KAYBI

Açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki saldırılarda 49 kişinin hayatını kaybettiği, 108 kişinin yaralandığı belirtildi.

Enkaz altından ise daha önce yaşamını yitiren 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı.

18 MART'TAN BU YANA CAN KAYBINDA ARTIŞ

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan bu yana can kaybının 2 bin 111'e, yaralı sayısının ise 5 bin 486'e yükseldiği ifade edildi.

TOPLAM CAN KAYBI 51 BİN 495

İsrail'in saldırıları başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'nde toplam 51 bin 495 kişinin hayatını kaybettiği, 117 bin 524 kişinin yaralandığı kaydedildi.