İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 48 bin 284'e yükseldi

AA

İsrail'in vahşeti dur durak bilmiyor...

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından ateşkesin 28. gününde yapılan yazılı açıklamada, İsrail saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralı sayısına ilişkin yeni bilgiler paylaşıldı.

13 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ ULAŞTI

Son 24 saatte hastanelere 13 kişinin cansız bedeni ile 16 yaralının ulaştığı aktarıldı.

Hayatını kaybedenlerin 9'unun enkaz altından çıkarıldığı, 4'ünün ise yeni düzenlenen saldırılarda hayatını kaybettiği belirtildi.

CAN KAYBI 48 BİN 284'E YÜKSELDİ

Açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybeden ve cenazesi hastanelere ulaştırılan Filistinlilerin sayısının 48 bin 284'e, yaralı sayısının da 111 bin 709'a çıktığı belirtildi.

Enkaz altında ve yol kenarlarında hâlâ çok sayıda cenazenin bulunduğu ancak ambulans ve sivil savunma ekiplerinin onlara ulaşamadığı ifade edildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, 2 Şubat'ta yaptığı açıklamada, 14 binden fazla Filistinlinin enkaz altında kaybolduğunu söylemişti.