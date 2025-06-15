İsrail'in saldırılarında İran'da Devrim Muhafızları İstihbarat Başkanı ile 2 general öldü

AA

İsrail ile İran arasındaki çatışmalar şiddetini artırarak devam ederken bilanço her geçen gün artıyor..

Dünya kamuoyu tarafından yakın takip edilen İsrail'in İran'daki nükleer ve askeri hedeflere yönelik başlattığı Yükselen Aslan Operasyonu'nda ordunun üst düzey isimleri, İran'ın nükleer programında görev alan önemli bilim insanları ve Devrim Muhafızlarının liderleri hedef alınıyor..

İsrail, son saldırılarında da Devrim Muhafızları'nı hedef almayı sürdürdü..

DEVRİM MUHAFIZLARI İSTİHBARAT BAŞKANI İLE 2 GENERAL ÖLDÜRÜLDÜ

İran devlet televizyonu, İsrail'in saldırılarında Devrim Muhafızları İstihbarat Kurumu Başkanı Kazımi ile birlikte yardımcısı Hasan Muhakkik ve Muhsin Bakıri adlı iki generalin yaşamını yitirdiğini duyurdu.