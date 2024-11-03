İsrail'in saldırılarında korkutan artış: Ekim ayında oran 1490 ulaştı

AA

İsrail, Batı Şeria'da zalim ve baskıcı politikalarını sürdürüyor.

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde saldırılarına devam eden İsrail ordusunun, Batı Şeria'da ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarındaki artış dikkat çekiyor.

Bu kapsamda, saldırılara ilişkin açıklama, Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinden geldi.

EN FAZLA SALDIRILARIN DÜZENLENDİĞİ KENTLER BELİRLENDİ

Yapılan yazılı açıklamada, "2023'ün ekim ayında İsrail askerleri 1130, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ise 360 saldırı gerçekleştirdi." ifadesine yer verildi.

Ayrıca, en fazla saldırının Nablus'ta gerçekleştiği, onu El Halil ve Kudüs kentlerinin takip ettiğinin altı çizildi.

Saldırılar kapsamında Filistin köylerine silahlı baskınlar ve sabotajlar gerçekleştirildiği, arazilere buldozerle zarar verildiği, ağaçların kesilip söküldüğü, mülklere el konulduğu, bariyerlerle yolların kapatıldığı bildirildi.

84 DÖNÜM ARAZİYE EL KONULDU

Toprakları gasbeden İsraillilerin, 1339'u zeytin olmak üzere 1401 ağacı söktüğü, İsrailli yetkililerin de üç askeri emirle Kudüs, Cenin ve Selfit kentlerinde Filistinlilere ait 84 dönüm araziye el koyduğu kaydedildi.

İsrail ordusunun ekim ayında 12 konut, 6 boş ev, 19 tarım tesisinin bulunduğu 45 yapıyı hedef alan 34 yıkım gerçekleştirdiği açıklandı.

FİLİSTİNLİ ÇOBANLARI SÜRMEYİ PLANLIYOR

İsrailli insan hakları örgütü B'Tselem, mayıs ayında yaptığı açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin Yahudi yerleşimci gruplarıyla işbirliği içinde Filistinli çobanları işgal altındaki Batı Şeria'daki topraklarından sürmeyi planladığını bildirmişti.

Örgüt bunu "İsrail'in apartheid sisteminin" bir parçası olarak tanımlamıştı.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM BALTALANIYOR

Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerden gasbedilen topraklarda kurulan yerleşim yerlerinde 720 binden fazla İsrailli yaşıyor.

Birleşmiş Milletler, işgal altındaki Filistin topraklarının gasbedilmesini "yasa dışı" kabul ediyor; Filistinlilerin topraklarının ve evlerinin gasbedilmesinin iki devletli çözümü baltaladığı konusunda uyararak, İsrail'e bu faaliyetleri durdurması çağrısı yapıyor.