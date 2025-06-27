İsrail'in saldırılarında Tahran'da yaklaşık 332 bina hasar gördü

İsrail’in İran’a saldırısıyla başlayan savaş, bir ateşkesle şimdilik sonlandı...

Savaş boyunca iki ülke askeri kapasitesi, stratejileri, olası kozları ve müttefikleri üzerinden kıyaslandı.

ABD, müttefikten de öte icracı konumunda olduğunu göstermelik de olsa İran’ın nükleer tesislerini vurarak gösterdi.

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İslam Devrimi Konut Vakfı Başkanı Gulamrıza Salihi, konuya ilişkin basına açıklama yaptı.

332 BİNA HASAR GÖRDÜ

Salihi, "Ülkede en fazla hasarlı bina sayısı Tahran, Tebriz ve Gilan'da bulunmaktadır. Buralarda nihai veriler olmasa da Tahran'da yaklaşık 332 bina hasar gördü." ifadelerini kullandı.

"HÜKÜMETE SUNDUK"

Hasarlı binaların yıkılıp yeniden yapılabileceğini ya da az hasarlı binaların onarılacağını söyleyen Salihi, şunları kaydetti: