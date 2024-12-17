İsrail'in şehit ettiği Ayşenur Eygi'nin ailesi: Blinken ile görüşmemiz hayal kırıklığıydı

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İşgal altındaki Batı Şeria’da 6 Eylül’de düzenlenen barışçıl bir protesto sırasında İsrail güçleri tarafından öldürülen Amerikalı Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi için Beyaz Saray önünde anma töreni düzenlendi.

Beyaz Saray'ın önündeki Lafayette Park'ta düzenlenen törene, Eygi’nin babası Mehmet Suat Eygi, kız kardeşi Özden Bennett, eşi Hamid Ali ve diğer yakınlarının yanı sıra ABD Kongre üyesi Rashida Tlaib ile çok sayıda kişi katıldı.

Filistin asıllı Kongre üyesi Tlaib, törende yaptığı konuşmada, İsrail'in Eygi'nin öldürülmesinde halen sorumluluk almadığını belirterek, Joe Biden yönetiminin de bu konuda bağımsız soruşturma talimatı vermemesini sert şekilde eleştirdi.

"SÖZ KONUSU İSRAİL OLUNCA BİDEN'IN SÖZLERİ YALAN"

Tlaib, "Başkan Biden’ın yakın zamanda ‘Bir Amerikan vatandaşına zarar verirseniz buna karşılık veririz’ dediğini biliyoruz. Ancak bu konuda eylemsiz kaldılar, söz konusu İsrail hükümetinin Amerikalıları öldürmesi olunca bu sözleri tamamen yalan.” şeklinde konuştu.

"AYŞENUR'A YAPILAN HER GÜN FİLİSTİNLİLERE YAPILIYOR"

"Hepimiz Ayşenur’un öldürülmesinin ‘talihsiz bir hata’ olmadığını biliyoruz. İsrail ordusu, ona yaptıklarını Filistinlilere her gün yapıyor.” diyen Tlaib, bağımsız soruşturma çağrısında bulundu.

Eygi’nin eşi Hamid Ali, Biden yönetimine yönelik hayal kırıklığını dile getirerek, yetkililerin, Eygi’nin ölümünü "haksız" olarak nitelendirmelerine rağmen halen İsrail’i sorumlu tutmak için bir adım atmadıklarını belirtti.

Törenin ardından Eygi'nin ölümü hakkında soruşturma açılmasını sağlamaya çalışan Eygi ailesi, Blinken ile bir araya geldi.

"BLİNKEN LE GÖRÜŞMEMİZ BİR HAYAL KIRIKLIĞIYDI"

İsrail askerlerinin, sırf protestolara katıldığı için zırhlı buldozer ile ezerek öldürdüğü aktivist Rachel Corrie'yi de anan Eygi'nin eşi Hamid Ali, Blinken ile görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Kendisi bizi dikkatlice dinledi fakat ne yazık ki Rachel Corrie'nin öldürülmesinden bu yana duyduğumuz şeyler tekrarlandı. Aynı şeyleri tekrar duymak sinir bozucu. Bu kez farklı bir yaklaşım umuyorduk. ABD öncülüğünde bir soruşturma yapılması çağrısındayız" dedi.

Eygi'nin kız kardeşi Özden Bennet, "ABD İsrail soruşturmasının tamamlanmasını bekliyor ve biz artık bunu inandırıcı bulmuyoruz" diye konuştu.