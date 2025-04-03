İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına İran'dan tepki

AA

İsrail'in bölgedeki saldırganlığı sürüyor..

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yayınladı.

Açıklamada, Suriye'nin çeşitli bölgelerindeki sivil ve savunma altyapısına yönelik saldırılar kınandı.

ETKİLİ ÖNLEMLER ALMA ÇAĞRISI

Bekayi, Suriye'nin toprak bütünlüğünün, onurunun ve ulusal egemenliğinin korunması ve güvence altına alınması gerektiğini belirterek, özellikle bölge ülkeleri ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nı (İİT), Tel Aviv'in bölgedeki saldırganlığını ve Filistin'de sürdürdüğü soykırımı durdurmak için etkili önlemler almaya çağırdı.

NE OLMUŞTU

İsrail güçleri, dün akşam saatlerinde Hama Havalimanı ve çevresindeki noktalara 14'ten fazla hava saldırısının yanı sıra Humus iline bağlı T4 Askeri Havaalanı ve başkent Şam'daki bir askeri altyapıya hava saldırıları, Dera ilinin batısına ise havan ve topçu saldırıları düzenlemişti.

İSRAİL'İN SURİYE TOPRAKLARINDAKİ İŞGALİ

İsrail ordusu, 1967'den beri işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde, buraya bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık'ta işgal etmişti.

İsrail birlikleri, işgali tampon bölgenin de ilerisine taşıyarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına ulaşmıştı.

İki ülke arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile Golan Tepeleri'ndeki tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'nin güneyindeki işgalin kalıcı olacağı mesajı vermiş ve Suriye'nin egemenliğine aykırı olarak güney bölgesinin silahsızlandırılması talebinde bulunmuştu.