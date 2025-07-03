İsrail'in Tahran'a düzenlediği hava saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı

İsrail 13 Haziran tarihinde İran'ın başkenti Tahran'ı hedef aldı.

Saldırılarda başta Genelkurmay Başkanı Muhammed Hüseyin Bakiri olmak üzere birçok üst düzey isim hayatını kaybetti.

İRAN MİSİLLEME YAPTI

İsrail ordusu, İran'ın düzenlenen saldırıların ardından misilleme için İsrail'e karşı 100'den fazla insansız hava aracı yönlendirdiğini açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen "Sepahnews", İran'dan İsrail’e kamikaze İHA'ların gönderildiğini duyurmuştu.

ABD SAVAŞA DAHİL OLDU

Taraflar arasında yoğun misilleme saldırıları devam ederken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini duyurdu.

ATEŞKES SAĞLANDI

Trump, İran'ın bütün nükleer ilerlemesini yok ettiklerini savundu.

İki ülke de birbirlerinin altyapılarını hedef alan saldırıları nedeniyle can kayıpları verirken taraflar arasında 12 gün sonunda ateşkese varıldı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Taraflar savaşta aldıkları yaraları sarmaya çalışırken yeni görüntüler gündeme geldi.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda İsrail'in Tahran'ı havadan vurduğu anlar yer aldı.