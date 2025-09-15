İsrail'in Tel el-Hava'daki bombardımanı: Gazze'de zulüm son bulmuyor

Gazze'deki katliam son bulmuyor...

İsrail'in saldırıları altında her geçen gün can kayıpları veren halk, bölgeye yardım girişinin de engellenmesiyle 'açlıktan ölüyor'.

SOYKIRIM SON BULMUYOR

Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, 2023'ten bu yana yaklaşık 65 bin Filistinlinin öldürüldüğü bildirilen bölgede insanlar, zorlu koşullar altında yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

Kimisi sonu gelmeyen saldırılar sonucu acı şekilde can verirken, kimisi ise çöken binaların enkazları altında ölümü bekliyor.

İsrail bir kez daha Gazze'yi vurdu.

BOMBALAMA ANLARI GÖRÜNTÜLENDİ

Gazze'nin batısındaki Tel el-Hava'da bulunan Mahna Kulesi bombalandı.

O anlar saniye saniye görüntülenirken İsrail'in saldırısı sonucu bölgedeki yıkımı ve insani krizi, bir kez daha gözler önüne serdi.

İsrail'in stratejisinin bir parçası olarak yüksek binaların bombalanması, siviller arasında yaygın panik ve korkuya yol açarak halkın yerinden edilmesine neden oluyor.

İNSANİ KRİZ DERİNLEŞİYOR

Yaklaşık iki yıldır süren saldırılar, yarısından fazlasının çocuk olduğu iki milyon Filistinlinin, su, gıda ve tıbbi bakıma yeterli erişim olmadan yaşamasına neden oldu.

Kıtlık, nüfusu etkileyen ölümcül bir gerçek haline gelirken, bölgedeki zulüm gün geçtikçe daha kötü bir hal alıyor.