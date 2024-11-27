AA

İsrail ve Lübnan arasında sağlanan ateşkes anlaşmasının ardından Lübnanlılar sevinç yaşıyor.

LÜBNAN'DA ATEŞKES SEVİNCİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Lübnan'da Hizbullah ile ateşkese varılmasına onay vermesiyle birlikte, Lübnan'ın Sayda kentindeki bir okul binasına sığınan halk sevinç gösterisinde bulundu.

Bazı kişiler, İsrail saldırısında öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın posterlerini taşıdı.

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İSRAİL VE LÜBNAN ARASINDA ATEŞKES ANLAŞMASI

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu başkanlığında toplanan kabinenin Lübnan'da Hizbullah ile ateşkese varılmasını onayladığını duyurmuştu.

Söz konusu ateşkesin bugün sabah yerel saatle 04.00'te (Türkiye saatiyle 05.00) yürürlüğe girmesinin beklendiği ifade edilmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi yaptığı yazılı açıklamayla, kabinenin Lübnan'da ateşkesi onayladığını doğrulamıştı.

Netanyahu liderliğindeki kabine Lübnan'da ateşkesi görüşmek için akşam toplanmıştı.

Toplantı sonrası kamera karşısına geçen Netanyahu, ateşkes anlaşmasını güvenlik kabinesinin onayına sunacağını ve süresinin sahadaki gelişmelere bağlı olacağı açıklamasını yapmıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Fatih Yıldırım
Yazar