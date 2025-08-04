İsrailli 550 eski üst düzey yetkiliden Trump'a savaşı durdur çağrısı

İsrail'in Gazze'de saldırılarına başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, 60 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.

Sadece saldırılarıyla değil, kentte uyguladığı abluka nedeniyle açlıkla da can alan İsrail, Gazze'de tam bir insani felaketin yaşanmasına neden oluyor.

İsrail'in bu soykırımına dünyadan olduğu gibi, İsrail içinden de tepkiler gelmeye devam ediyor.

ESKİ ÜST DÜZEY YETKİLİLERDEN TRUMP'A ÇAĞRI

Bu kapsamda İsrail'de 550 eski üst düzey güvenlik yetkilisi, Gazze Şeridi'ne saldırıların son bulması adına Başbakan Binyamin Netanyahu'ya baskı yapması için ABD Başkanı Donald Trump'a çağrıda bulundu.

MEKTUP YAZDILAR: HAMAS, İSRAİL İÇİN BİR TEHDİT OLUŞTURMUYOR

Aralarında 3 eski Mossad Direktörü, daha önce iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet başkanlığını yürüten 5 isim ile 3 eski Genelkurmay Başkanının da bulunduğu 550 üst düzey eski istihbarat ve ordu yetkilisi ABD Başkanı Donald Trump'a mektup yazdı.

"Profesyonel değerlendirmemiz, Hamas'ın artık İsrail için stratejik bir tehdit oluşturmadığı yönündedir." ifadelerine yer veren mektupta, Trump'tan Başbakan Binyamin Netanyahu’nun Gazze'ye ilişkin kararlarını "yönlendirmesi" istendi.

BÖLGESEL-ULUSLARARASI KOALİSYON FİKRİ

Mektupta, İsrail halkının büyük çoğunluğunun güven duyduğu belirtilen Trump'tan, "savaşı" sona erdirmesi, esirleri geri getirmesi ve Hamas yerine yeniden yapılandırılmış Filistin yönetiminin Gazzelilere alternatif sunmasına yardımcı olacak bir bölgesel-uluslararası koalisyon oluşturması talebinde bulunuldu.

İsrail ordusunun Gazze'de " Hamas'ın askeri yapılanması ile siyasi kadrolarını ortadan kaldırmak" gibi iki zorlu hedefe ulaştığını kaydeden mektupta, ancak üçüncü ve en önemli hedef olan tüm İsrailli esirleri eve getirmenin yalnızca anlaşma ile başarılabileceği vurgulandı.

"SALDIRILAR, İSRAİL'İN KİMLİĞİNİ KAYBETMESİNE YOL AÇTI"

Eski Şin-Bet Başkanı Ami Ayalaon, mektubun ardından yayımladığı bir videoda, Gazze Şeridi'ne 22 aydır düzenlenen saldırıların İsrail'in "güvenliğini sarsmasına ve kimliğini kaybetmesine" yol açtığını vurguladı.

"İSRAİL, HAKLI BİR SAVAŞ YÜRÜTMÜYOR"

Ayalon, İsrail'in Gazze Şeridi'nde askeri hedeflere ulaşılmasının ardından "haklı bir savaş" yürütmekten uzaklaştığının altını çizdi.

ABD Başkanı Donald Trump'a Netanyahu liderliğindeki hükümete Gazze'ye saldırıları sona erdirmesi için baskı yapması çağrısı yapan mektuba eski Mossad Direktörleri Tamir Pardo, Efraim Halevy ve Danny Yatom imza attı.

MEKTUP ÜST DÜZEY YETKİLİLERİN İMZASINI TAŞIYOR

İmzacı isimler arasında eski Şin-Bet başkanları Ami Ayalon, Nadav Argaman, Yoram Cohen, Yaakov Peri ve Carmi Gilon'un yanı sıra eski Genelkurmay Başkanları Ehud Barak, Moshe Yaalon ile Dan Halutz bulunuyor.

İSRAİL HAVA KUVVETLERİ MENSUPLARI SALDIRILARIN DURMASI İÇİN BİLDİRİ YAYINLAMIŞTI

İsrail'de Hava Kuvvetleri mensupları da Gazze'deki İsrailli esirlerin dönmesi talebiyle saldırıların durdurulması için nisanda bir bildiri yayımlamıştı.

İsrail güvenlik bürokrasisindeki farklı kurumların ve sivil toplum örgütlerinin mensupları bildiriye açık desteklerini sunarak Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması çağrısına katılmıştı.