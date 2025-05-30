İsrailli askeri analist yazdı: Trump, Netanyahu'nun oyunlarından bıktı

AA

Katil İsrail devletinin Gazze üzerindeki saldırıları sürüyor...

İsrailli askeri uzman Amos Harel, yeni bir makale yayınladı.

TRUMP VE NETANYAHU'NUN İLİŞKİSİNİ ELE ALDI

Harel, "Haaretz" gazetesi için kaleme aldığı makalede, Trump'ın son haftalarda Tel Aviv yönetimine "Gazze'ye insani yardımların girişi" konusunda baskı yaptığını belirterek bu durumun "Netanyahu yönetimini esir takası anlaşmasına zorladığı" iddiasında bulundu.

"TRUMP, NETANYAHU'NUN OYUNLARINDAN BIKTI"

Trump'ın Gazze'deki gelişmeler ve İran ile müzakereler konusunda Netanyahu'nun politikalarından rahatsızlık duyduğunu savunan Harel, "Görünüşe göre ABD Başkanı Donald Trump, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun oyunlarından bıkmış durumda." ifadelerini kullandı.

"SERT UYARIDA BULUNDU"

ABD ve İran arasında devam eden müzakereleri hatırlatan Harel, şöyle devam etti:

Trump, Netanyahu'ya Washington ile Tahran arasında devam eden müzakereler sırasında İran nükleer tesislerine hava saldırısı düzenlememesi konusunda sert bir uyarıda bulundu.

Harel, Trump'ın Netanyahu'ya, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'den "daha ihtiyatlı yaklaştığını" ifade ederek Netanyahu yönetimiyle artan gerilime rağmen Trump'ın ABD-İsrail ilişkilerindeki hassasiyet sebebiyle açıkça karşıt bir politika sergileyemediği değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'de Netanyahu hükümetinin başarısızlıklarından ötürü "günah keçisi" aradığına dikkati çeken Harel, Tel Aviv'in kamuoyunun dikkatini farklı konulara yöneltmeye çalıştığını kaydetti.