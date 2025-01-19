İsrailli bakan duyurdu: Donald Trump ve Binyamin Netanyahu ateşkes sonrası bir araya gelecek

ANKA

7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’nde devam eden çatışmalarda, 46 bini aşkın masum hayatını kaybetti.

Uzun süredir devam eden kanlı süreç, uluslararası toplumun arabuluculuk çabalarıyla nihayet sona erdi.

Katar, Mısır ve ABD’nin öncülüğünde Doha’da yürütülen müzakereler sonucunda İsrail ve Hamas, ateşkes için anlaşmaya vardı.

Başlangıçta Türkiye saatiyle 09.30’da uygulanması planlanan ateşkes, Hamas’ın serbest bırakılacak rehinelerin isim listesini geç iletmesi nedeniyle ertelenmiş ve İsrail Hamas'a gözdağı vermek için bir hava saldırısı düzenlemişti.

Saldırıda 19 kişi yaşamını yitirirken, 36 kişi ise ağır yaralandı.

ATEŞKES RESMEN DUYURULDU

Hamas’ın listeleri iletmesinin ardından ateşkes, Türkiye saatiyle 12.15 itibarıyla yürürlüğe girdi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ise ateşkesin resmen duyurulmasının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

HAMAS'I TEHDİT ETTİ

Ancak İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın açıklamaları, bu ateşkesin de ne kadar dayanabileceği hakkında soru işaretleri oluşturdu.

Saar, bir basın toplantısında İsrail'in birincil hedefinin hala "Hamas'ı askeri ve siyasi olarak yıkmaya odaklandıklarını" belirtti.

Rehinelerin de İsrail'e yeniden getirilmesinin önemi belirten Sa'ar, Hamas'ı hedef almaya devam etti ve "Hamas güçte kaldığı sürece iki taraf için de istikrar ve güvenliğin sağlanması için bir gelecek yoktur' dedi.

TRUMP VE NETANYAHU BULUŞACAK

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarın Beyaz Saray'a başkan olarak dönecek Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, "büyük önem taşıyan tüm konuları görüşmek üzere yakında bir araya geleceklerini" söyledi.

Ayrıca İran'ı, Batı Şeria'da Filistinlileri kışkırtmakla suçlayan Saar, İsrail'in tüm rehineleri serbest bırakmaya kararlı olduğunu belirtti.

"İKİNCİ AŞAMAYA OTOMATİK OLARAK GEÇİLMEYECEK"

Saar, "Daha önce de söylediğim gibi, (ateşkes anlaşmasının) ilk aşamasından ikinci aşamasına geçmenin otomatik bir şey olmadığı açıktır. Savaşla ilgili hedeflerimiz var. Bunu otomatik olarak yapmak Hamas'ın isteklerini ve Hamas'ın taleplerini kabul etmek anlamına gelir. Ulaşmamız gereken hedefler var ve bunları iyi niyetle müzakere edeceğiz." dedi.

SERBEST BIRAKILACAK 33 REHİNENİN LİSTESİ PAYLAŞILDI

İsrail tarafından yayınlanan listeye göre, ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında Hamas tarafından serbest bırakılacak İsrailli rehineler arasında 7 Ekim'de Hamas tarafından alınan en genç ve en yaşlı rehineler de bulunuyor.

İsrail'in resmi sosyal medya hesabı üzerinden serbest bırakılması beklenen ilk 33 rehinenin isimlerinin yer aldığı bir görsel paylaşıldı. Buna göre Hamas tarafından kaçırılan en genç İsarailli’nin Kfir Bibas adında 2 yaşında bit bebek olduğu (kaçırıldığında 9 aylıktı), en yaşlı rehinenin ise 86 yaşındaki Shlomo Mantzur'un olduğu belirtildi. Bu iki rehinenin de serbest bırakılacak 33 kişinin içinde yer alması bekleniyor.

GAZZE'DE ATEŞKES HEYECANI

Bu arada, Filistinliler, ateşkesin ilan edilmesinin ardından kutlamalar yaptı. Gazze'nin kuzeyinden yerinden edilmiş Filistinliler, sevinç ve mutluluklarını sokaklara çıkarak paylaştı.,

KATAR DOĞRULADI

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, yaptığı açıklamada, İsrail ile Hamas arasında ateşkesin başladığını doğruladı. Ensari, "Gazze'de ateşkesin ne zaman başlayacağına dair haberlerle ilgili olarak, bugün serbest bırakılacak 3 rehinenin isimlerinin İsrail tarafına teslim edildiğini teyit ediyoruz. Bunlar biri Romanya, diğeri İngiltere vatandaşı olan üç İsrail vatandaşıdır ve böylece ateşkes başlamıştır." dedi.