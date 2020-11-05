İsrailli Bakan Tzachi Hanegbi: Nükleer anlaşma sürerse İran ile çatışma yaşanabilir

ABD'nin 46. başkanının Joe Biden olması ihtimaline işaret eden Hanegbi, nükleer anlaşmaya dönülmemesi gerektiğini ifade etti.

İsrail'den, ABD başkanlık seçimleri ve olası yansımalarıyla ilgili açıklama geldi.

Yerleşim Birimleri Bakanı Tzachi Hanegbi, Demokrat aday Joe Biden'in ABD'deki başkanlık seçimini kazanması ve eski Başkan Barack Obama döneminde yapılan nükleer anlaşmaya dönmesi halinde, sonunda İsrail ile İran arasında şiddetli bir çatışma yaşanacağını söyledi.

"YERLEŞİM BİRİMLERİNDE SORUN OLMAZ, İRAN İSTİSNA"

Biden'in seçimi kazanması halinde, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri dahil birçok konuda sorun yaşanabileceği endişesi taşımadığını dile getiren Hanegbi, İran'ın ise istisna olduğunu belirtti.

"İSRAİL İLE İRAN ARASINDA ÇATIŞMAYA YOL AÇAR"

İsrail'in Kanal 13 televizyonuna verdiği demeçte Hanegbi, Biden'in Tahran ile yapılan nükleer anlaşmaya geri döneceğini söylediğini anımsatarak, "Bunu İsrail ile İran arasında bir çatışmaya yol açacak bir şey olarak görüyorum." ifadesini kullandı.

BIDEN'A "NÜKLEER ANLAŞMADAN VAZGEÇ" MESAJI

Kendisinin, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ve İsraillilerin büyük çoğunluğunun İran ile 2015'te yapılan nükleer anlaşmayı "yanlışlık" olarak gördüğünü kaydeden Hanegbi, "Biden bu politikayı (Obama dönemindeki nükleer anlaşmayı) sürdürürse, sonunda İsrail ile İran arasında şiddetli bir çatışma yaşanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP, ANLAŞMADAN ÇEKİLDİ

Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde 2015'te P5+1 ülkeleri ile İran arasında nükleer anlaşma imzalanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Mayıs 2018'de söz konusu anlaşmadan çekilmişti.

İran ile nükleer anlaşma sağlandı ViDEO