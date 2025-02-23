İsrailli Bakan'dan orduya tepki çeken talimat

İHA

İsrail, Batı Şeria’ya yönelik zalim politikalarını sürdürüyor...

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Filistinlilerin yaşadığı mülteci kamplarına baskın düzenledi.

Bu kapsamda, İsrail tanklarının Cenin'e girmek üzere yola çıktığı bildiriliyor.

"MÜLTECİ KAMPLARINA SAKİNLERİN DÖNMESİNE İZİN VERMEYİN" TALİMATI

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz yaptığı açıklamada, orduya, Filistinli sivil halkın askeri müdahaleler sonucu terk etmek zorunda kaldığı Cenin, Tulkarem ve Nur Shams mülteci kamplarında bir yıl daha kalmaları ve sakinlerin geri dönmesine izin verilmemesi yönünde talimat verdiğini söyledi.

Katz, şöyle dedi:

Cenin, Tulkarem ve Nur Shams mülteci kamplarından şu ana kadar 40 bin Filistinli tahliye edildi ve kamplar sakinlerinden boşaltıldı. Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nın (UNRWA) kamplardaki faaliyetleri de durduruldu.

"MÜLTECİ KAMPLARINI VE DİĞER MERKEZLERİ TEMİZLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bölgeyi "terör unsurlarından temizlediklerini" savunan Katz, şu ifadeleri kullandı:

Geçmişte yaşanan gerçekliğe geri dönmeyeceğiz. Doğuda bir terör cephesi kurmak amacıyla İran şer ekseni tarafından inşa edilen, silahlandırılan, finanse edilen ve desteklenen aşırı İslam'ın taburlarını ve terör altyapısını dağıtmak için mülteci kamplarını ve diğer merkezleri temizlemeye devam edeceğiz.

Öte yandan, İsrailli yerleşimcilerden oluşan kalabalık bir grup ise Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.