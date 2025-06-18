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Haber Merkezi

Orta Doğu’da tansiyon düşmüyor!

İran ile İsrail arasındaki savaş beşinci gününe girerken her iki taraf da ağır hasar aldı.

İki ülke arasındaki karşılıklı saldırılar gece boyu sürerken, hem İsrail hem de İran tarafında can kayıpları yaşandı.

İSRAİLLİ BAKANLAR BİRBİRİNE GİRDİ

Dün gece, savaşın gölgesinde İsrail’de inanılmaz bir olay patlak verdi.

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ile eski Savunma Bakanı Amir Bar-Lev, kameraların önünde adeta yumruk yumruğa geldi.

Tartışma, İran’ın füze yağmurunun İsrail’i hazırlıksız yakaladığı iddialarıyla alevlendi.

"İRAN'I NEDEN KIŞKIRTTIN?"

Kabine toplantısı sonrası bir sığınak alanına ilerleyen Ben Gvir, saldırıların başlamasında rol oynayan Bar-Lev'e, 'Utanmıyor musun, İnsanlarımız ölüyor' sözleriyle tepki gösterdi.

İki bakan arasında tartışma sırasında sesler yükselirken aşığı sağcı Ben Gvir, "İran'ı neden kışkırttın?" dedi.

İTİRAF ETTİ

İran'a yönelik saldırıları yönettiği öne sürülen Bar-Lev ise, şöyle karşılık verdi:

"İran'ın füze yeteneklerinin gücünün farkında değildik..."

Bakanlar arasındaki hararetli tartışma ise, anbean kameralara yansıdı.